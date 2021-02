Do Diário do Grande ABC



09/02/2021 | 17:13



Nesta terça-feira (9), a Via Imigrantes apresenta tráfego lento na subida da serra, do km 51 ao km 46, devido ao excesso de veículos.



As condições de tráfego são normais em todas as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.



O tempo está encoberto e a visibilidade é boa.



A pista norte da via Anchieta está bloqueada na serra para inversão de mão de direção. Por isso o SAI está em Operação 5X3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. E a subida da serra é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.