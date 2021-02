Tradicional loja de móveis da Jurubatuba convida para exposição de nova coleção

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



09/02/2021 | 16:46



Com 69 anos de história, loja de móveis no número 362 da Rua Jurubatuba, em São Bernardo, tenta sempre inovar com diferentes coleções. A aposta do momento da Estar Móveis é assinada pelo duo de designers Nicole Tomazi e Sergio Cabral, junto com Ian Diesendruck. Trata-se de coleção de gabinetes batizada de Condomínio Alado, inspirada nos ninhos de passarinhos, com materiais sustentáveis.

Os novo móveis serão exibidos para o público durante a exposição Agora-Estar em 21. A mostra será inaugurada na segunda-feira (15) e poderá ser visitada até 5 de março. Por causa da pandemia, os horários devem ser agendados. A curadoria e cenografia são diretor criativo Michell Lott. "“Vivemos uma época que nunca esqueceremos. O mundo mudou, nossos olhares se transformaram e nossa relação com nossos lares – que se tornaram nossos santuários – ficou ainda mais próxima", acredita.