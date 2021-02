Obituário - 10 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

10/02/2021



SANTO ANDRÉ

Yolanda Rodrigues, 96. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Dominguez Gordillo, 92. Natural da Espanha. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Engenheiro. Memorial Planalto.

Rosalina Saccomano Ferrini, 91. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severiano dos Santos, 89. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neusa Alvarenga Neves, 85. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jayme Munhoz, 84. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Mauá. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Satoshi Kikuire, 84. Natural do Japão. Residia no Parque Represa Billings III, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santina da Silva Cruz, 78. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia na Vila Lilica, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Walter Luiz do Nascimento, 74. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Rubens dos Santos Júnior, 64. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aparecido Pedro de Souza, 60. Natural de Ouro Verde (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alves de Andrade Gomes, 58. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemeire Ivanof, 48. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria do Carmo Ribeiro Lemes (Dona Cotinha - 1927–2021)), 93. Natural de Cordislândia (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

José Pascoal, 91. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria de Lurdes Pereira, 90. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Alice Rodrigues Raymundo, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Paulo.

Geraldo Pereira Xavier, 78. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Helena Rinaldi, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Arildo Cruz Silvério, 68. Natural de Anita Garibaldi (Santa Catarina). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

João Roberto Apparecido, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Gilson Hungaro, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Planalto.

Antonio Pacheco da Silva, 60. Natural de Paranarama (Maranhão). Residia na Vila União, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Carlos Alberto Schneider, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Júlio Gomes dos Santos, 96. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando Gurian, 87. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 7, velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Eunice dos Santos Moreira, 72. Natural de Cachoeira (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz.

Jonas da Cunha Zambi, 68. Natural de São Gabriel da Palha (Espírito Santo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

José Pereira Neto, 62. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Jardim da Colina.



M A U Á

Raimundo Alves Ferreira, 88. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Ismael Monteiro Guilherme, 87. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Maria José da Silva Lima, 79. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Maria Neuza Morini da Cunha, 76. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo da Silva, 72. Natural da Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Seriani, 70. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Telma de Jesus Santos, 62. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Maria Nilda Alves de Deus, 59. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Vera Alves Brito de Andrade, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Carlos de Arruda, 51. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Adriano Claudio de Souza, 50. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Jeferson Vagner da Silva, 48. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Luciano Dias Mota, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Núcleo Cincinato, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Regina dos Santos Batista, 44. Natural de Mauá. Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Rafael Ruiz da Conceição, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Nilta Ferreira da Silva, 94. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Maria Elisa Rodrigues Vieira, 88. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.

Manoel Ruben de Jesus, 87. Natural de Rosário do Cadete (Sergipe). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Antonio Conceição da Silva, 66. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no bairro Santa Clara, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.