Tal mãe, tal filha! Princesa Charlotte herda mania fofa de Kate Middleton

09/02/2021 | 16:11



Quem vê a princesa Charlotte, de cinco anos de idade, não tem dúvidas em afirmar que a pequena é a cara da bisavó, a Rainha Elizabeth II. No entanto, segundo o Daily Mail, parece que as semelhanças com a monarca param por aí, já que a única filha menina de príncipe William e Kate Middleton também herdou algumas manias e traços da mãe.

Se trata de um pequeno hábito, um gesto quase involuntário de passar a mão nos cabelos e girar os fios entre os dedos, como se fosse fazer um cacho.

Kate foi flagrada fazendo o movimento em um vídeo publicado no Instagram oficial do Duque e da Duquesa de Cambridge, enquanto a pequena Charlotte foi filmada fazendo o mesmo em seu primeiro dia de aula. Seria uma daquelas manias que se faz quando algo importante está para acontecer?

A Duquesa de Cambridge está passando mais tempo com os filhos, assim como outros pais ao redor do mundo, por causa da pandemia de Covid-19. A família está isolada em sua casa do campo, a Anmer Hall, em Norfolk, na Inglaterra.