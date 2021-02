Princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth II, dá à luz seu primeiro filho

09/02/2021 | 16:10



Princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth II, deu à luz um menino no dia 9 de fevereiro! O bebê é fruto do casamento com Jack Brooksbank e o anúncio foi feito por meio do Instagram da família real. Junto com uma foto do casal, o comunicado deu os seguintes detalhes:

Sua Alteza Real, a princesa Eugenie, deu à luz um filho com segurança hoje, 9 de fevereiro de 2021, às 08h55 no Hospital de Portland. Jack Brooksbank estava presente. O bebê pesa três quilos e 65 gramas. A rainha, o Duque de Edimburgo [príncipe Philip, marido da rainha], o Duque de York [príncipe Andrew, pai de Eugenie], Sarah, a Duquesa de York [mãe de Eugenie] e o senhor e a senhora George Brooksbank [pais de Jack] foram informados e estão muito satisfeitos com a notícia. Este é o primeiro filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank.

Além disso, foi informado que mãe e filho passam bem e que este é o nono bisneto da rainha e do príncipe Philip!

Muito amor, né?