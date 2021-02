Governo dos EUA vai enviar 11 milhões de doses de vacinas por semana para Estados

09/02/2021 | 15:00



O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia, Jeff Zients, informou nesta terça-feira, 9, que o governo americano aumentará a oferta semanal de doses de vacinas contra a covid-19 para os Estados, de 8,6 milhões para 11 milhões. Segundo o conselheiro, isso representa uma alta de 28% na oferta de imunizantes desde que o presidente Joe Biden tomou posse, no dia 20 de janeiro.

Durante uma coletiva de imprensa da força-tarefa dos Estados Unidos para o combate à pandemia, Zients também afirmou o governo passará a distribuir os imunizantes diretamente para centros de saúde comunitários.

"Faremos de tudo para apoiar os fabricantes de vacinas, para que produzam o quanto puderem", declarou Zients. De acordo com ele, o governo se compromete a manter o atual ritmo de fornecimento de imunizantes pelo menos nas próximas três semanas.

O conselheiro também voltou a pedir a aprovação no Congresso do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto por Biden, o que liberaria mais recursos para a saúde.