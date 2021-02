Robert Lewandowski mira título do Mundial para coroar temporada: 'Cereja do bolo'

09/02/2021 | 14:56



O Bayern de Munique está perto de conquistar o seu sexto título contando todas as competições da temporada de 2019/2020. Nesta quinta-feira, em Doha, no Catar, enfrenta o Tigres, do México, na final do Mundial de Clubes da Fifa, e a conquista se somará ao Campeonato Alemão e à Liga dos Campeões da Europa, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa.

Um dia após vencer o Al Ahly por 2 a 0, na semifinal, Robert Lewandowski afirmou que o time alemão está motivado para a decisão. Autor dos dois gols contra a equipe do Egito, o atacante polonês vê uma vitória na final como a "cereja do bolo" para a campanha do Bayern de Munique.

"Esse título vai ser como a cereja do bolo. Temos a chance de ganhar o sexto título em sequência. Sabemos o que isso significa para a história do futebol, não só para o Bayern. Queremos mostrar que absolutamente vamos atrás desse título do Mundial de Clubes", disse o atual melhor do mundo, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Lewandowski foi eleito o melhor jogador do confronto contra o Al Ahly ao marcar os dois gols. Em 27 jogos na temporada 2020/2021, já balançou a rede 29 vezes. O polonês quer o feito inédito para o clube alemão.

"Podemos ser o segundo time a vencer seis títulos em um ano. Quando você está tão perto de uma conquista, tem que se entregar completamente para isso", comentou o atacante, em referência ao Barcelona de 2009, que ganhou todos os títulos que disputou naquele ano. "Sabemos que estamos atualmente no topo, é importante manter essa posição. Temos que estar prontos para o próximo passo e estamos sempre muito motivados", completou.

Com os reservas em campo, o Bayern de Munique realizou um treinamento nesta terça-feira em Doha. A equipe alemã ainda deve ter pelo menos mais uma atividade nesta quarta, antes de enfrentar o Tigres.