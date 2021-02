Sérgio Vinícius

Do 33Giga



09/02/2021 | 17:18



A Samsung começa a vender amanhã (10) seu novo smartphone Galaxy S21 Ultra 5G. De imediato, o que chama mais atenção no modelo é seu precinho: em duas versões, os valores variam entre R$ 9.500 e R$ 10.500 (mais caros que muitos carros à venda no Brasil atualmente, aliás).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A diferença de preço reside no hardware das versões. O Galaxy S21 Ultra 5G mais barato tem 265 GB de espaço de armazenamento e 12 de memória RAM. O mais caro, respectivamente, 512 GB e 16 GB. Ambas as versões são vendidas nas cores preta e prata.

Outros pontos que chamam a atenção no Galaxy S21 Ultra 5G são sua câmera quadrupla com suporte a 4k, a tela de 6,8 polegadas adaptável (de acordo com o que o usuário está consumindo) e a caneta S Pen. O telefone já chega às prateleiras com suporte a 5G. Abaixo, veja as configurações completas do modelo. Ele pode ser comprado na loja online da fabricante (aqui).