Entenda as diferenças entre garantia estendida e garantia mecânica do veículo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



09/02/2021 | 13:18



Para muitos brasileiros, felicidade é realizar o sonho do carro 0km. Porém, imprevistos podem acontecer, e é preciso estar protegido para que custos de reparos inesperados não arruínem as finanças pessoais após o fim da garantia de fábrica. Por conta disso, optar pela garantia estendida pode ser uma boa saída.

O produto é uma extensão do prazo da garantia oferecida pela montadora, tipicamente por 12 ou 24 meses, e garante aos motoristas tranquilidade com a cobertura de custo para reparos. Também existem produtos de garantia estendida reduzida, nos quais alguns componentes do veículo deixam de ter cobertura durante o período de extensão. Esses produtos começam a valer quando a garantia do fabricante termina, resultando em uma ótima alternativa para manter sob controle os gastos com o automóvel. “São válidos para veículos 0km ou seminovos que ainda tenham garantia de fábrica vigente. As modalidades denominadas como garantia mecânica são adequadas para veículos usados que já não tenham a garantia de fábrica”, explica Ricardo Sardagna, executivo da Allianz Automotive.

Neste caso, há diversos módulos de cobertura, sendo “motor e câmbio” o mais básico e comum no mercado, porém, pacotes de cobertura mais ampla também podem ser contratados para amparar outros componentes do veículo. “Você terá acesso à rede de oficinas de reparo com profissionais qualificados, com cobertura para os custos de peças e mão de obra dos reparos”, ressalta Sardagna.

O mercado de carros usados no Brasil é um dos maiores. “Para se ter uma ideia, a cada carro novo vendido, são quatro usados. E por isso, a garantia mecânica é um produto com bastante potencial de crescimento e um grande valor agregado para os consumidores. Essa escolha é útil em casos de reparos devido ao envelhecimento ou à manutenção inadequada de proprietários anteriores. A possibilidade de configuração do pacote é extensa. Há variações de pacotes desde os planos de entrada com opções apenas para motor e câmbio até pacotes completos, que contemplam o sistema de transmissão, suspensão, freios e componentes elétricos. Uma dica para os motoristas que vão adquirir a proteção: conheça a reputação da empresa e busquem pelos índices de atendimento ao cliente, que sejam confiáveis e claro, que ofereçam ótimas seleções de cobertura”, finaliza o especialista.