Flávia Monteiro chora ao defender Carla Diaz no BBB21: - Dá vontade de entrar na televisão e falar: acorda!

09/02/2021 | 13:10



Flávia Monteiro, que foi a tia Carolina da primeira versão de Chiquititas, fez um vídeo em que aparece chorando para defender Carla Diaz, que viveu a Maria na novela teen, e está atualmente no BBB21. Visivelmente emocionada, ela fala o seguinte:

- Que bom que ela está enxergando. Lá dentro, deve ser muito difícil de enxergar. A gente fica vulnerável, numa panela de pressão. É uma grande panela de pressão. E a gente que fica aqui fora fica agoniada. Dá vontade de entrar na televisão e falar: acorda! Mas enfim, faz parte do jogo e fico muito feliz, filha! Te amo, diz, segurando as lágrimas.

Recentemente, vale citar que Carla e Karol Conká discutiram por causa do Arcrebiano. Além disso, Nego Di fez insinuações sexuais sobre ela, o que levou a equipe da atriz a se pronunciar sobre o assunto. Além disso, bem no começo do jogo, Carla sofreu deboche de Fiuk, Karol Conká e Lumena após chorar.