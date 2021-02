Diadema antecipa vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos para amanhã

Da Redação



09/02/2021 | 12:36



A Prefeitura de Diadema decidiu antecipar a vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos, prevista para iniciar em 15 de fevereiro, para esta quarta-feira (10). A cidade tem 2.208 idosos dessa faixa etária cadastradas nas UBS.



As Unidades de Saúde vão entrar em contato com o idoso/familiar do idoso cadastrado para agendar entre quinta (11/02) e sexta-feira (12/02) dessa semana para a aplicação da dose.



A população idosa residente em Diadema e que não possua cadastro e/ou acompanhamento na UBS também deverá ser vacinada. A SMS orienta que um familiar, responsável e/ou cuidador do idoso procure a UBS mais próxima da residência para realizar o agendamento. Neste caso, será necessário apresentar os documentos pessoais e um comprovante de endereço.



Vacinação dos idoso acima de 90 anos

Nesta segunda-feira (8), o município de Diadema deu início à vacinação da população idosa acima de 90 anos com mobilidade. A vacinação está acontecendo nas 20 UBS, por meio de agendamento com a população cadastrada e acompanhada pelas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). As equipes tem um cadastro de 1.110 idosos nessa faixa etária já cadastrados na cidade. Os idosos acamados estão sendo vacinados em casa.



Mais vacina chegando

Existe a previsão da chegada de 5.626 doses da Coronavac na quarta-feira (10). Destas 4.480 serão destinadas para as segundas doses daqueles profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 e que foram vacinados a partir de 19 de janeiro, e o restante 1.146 destinadas a população idosos entre 85 e 89 anos.