Tom Brady se derrete por Gisele Bündchen: - Ela se sacrifica para que eu possa viver meu sonho

09/02/2021 | 12:10



No último domingo, dia 7, Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, conquistou o seu sétimo Super Bowl, ou seja, ele conseguiu ser campeão do campeonato de futebol americano sete vezes! Quarterback do Tampa Bay Buccaneers, o atleta, que está há quase 12 anos casado com a modelo brasileira, credita seu sucesso ao apoio de sua família. Além disso, ele reconhece o esforço de Gisele nas tarefas do dia a dia.

Ambos, aliás, são pais de Benjamin, de 11 anos de idade, e Vivian, de oito anos. Além dos dois, Tom ainda é pai de John Edward, fruto de seu relacionamento com Bridget Moyanahan.

Segundo informações do O Globo, em entrevista para uma marca de relógios, ele foi só elogios à esposa:

- Vejo o que minha mulher faz por mim, como ela sacrifica suas manhãs, suas noites para colocar as crianças para dormir, para acordá-las cedo, levá-las na escola, ir às reuniões de pais e professores na escola para que eu pudesse viver meu sonho. Isso é muito importante.

Em seguida, ele explica como se sente após ganhar o campeonato novamente e como se prepara psicologicamente antes de uma partida:

- Demorei um pouco para entender o que é preciso para ser um grande líder. Levei um tempo para entender o que é preciso para assumir os compromissos que precisava assumir. Eu queria alcançar, mas nem sempre sabia como chegar lá e muitas vezes trabalhei muito nas coisas erradas. Não acho que trabalhar duro foi o meu problema, mas não estava trabalhando para as coisas certas. E quando me concentrei nas coisas certas, me vi melhorar. Quando me concentrei nas coisas erradas, não vi nenhuma melhora. Ao longo da minha vida, tentei cortar todas as coisas ruins, cortar as coisas que sei que não funcionam, e me concentrar em todas as coisas boas que sei que funcionam. Acho que é por isso que ainda estou fazendo o que faço hoje. Mas ainda acho que posso ser melhor.

Por fim, ainda conclui:

- Para mim tudo isso é surreal, como se estivéssemos num filme. Nunca pensei que isso pudesse acontecer de novo. Percebi o quanto fui abençoado, jogar com com tantos jogadores que tiraram o melhor de mim. Estou muito alegre, me divirto muito, amo o processo disso tudo.

Fofo, né?