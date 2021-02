Katy Perry fala sobre retorno ao trabalho enquanto ainda amamentava a filha: Foi tão intenso

09/02/2021 | 12:10



Katy Perry deu detalhes da rotina intensa após ser mãe! Em entrevista para um episódio de Live With Kelly and Ryan, a cantora foi questionada se tem uma rotina depois do nascimento de Daisy Dove, fruto do relacionamento com Orlando Bloom, e disse:

- Sim, claro que existe uma rotina, minha filha é virginiana e prospera na rotina.

Katy revelou que começou a gravar para o reality show American Idol cinco semanas depois do nascimento da filha, e que a rotina foi muito intensa:

- Nós começamos a filmar a quarta temporada do American Idol depois que eu dei à luz, cinco semanas depois. E eu não planejei isso. Mas foi tipo: Oh, meu Deus!. Foi tão intenso, sabe? Dar à luz, depois voltar a trabalhar e amamentar, e tipo: Caramba! Isso é o que as mulheres fazem? Oh, meu Deus!. As mulheres são os seres mais poderosos do planeta.