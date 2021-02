No Encontro, Lucas Penteado fala sobre beijo em Gilberto no BBB21

09/02/2021 | 12:10



Lucas Koka Penteado esteve no Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta terça-feira, dia 9, e falou sobre o beijo que deu em Gilberto no BBB21. O ator não quis dar ênfase ao assunto, mas deixou claro que a atitude foi um ato de amor:

- Isso foi um ato de amor, foi sentimento, foi liberdade, eu não sei te descrever o que eu senti ali. Foi uma parada bonita para caraca. não poderia ser deslegitimada a sensação mais bonita da minha vida, não do Big Brother, mas eu não vim falar para você sobre o beijo ou a aceitação de todos, mas de estratégia de jogo.

O ator ainda disse que o beijo fala por si só e as pessoas devem ser elas mesmas sempre:

- Seja quem vocês são, só isso. O beijo só diz isso. É só isso que o Lucas tem para dizer, o beijo diz por si só.

Vida após o reality

No domingo, dia 7, o ator já havia falado sobre sua saída do BBB21 e como está sendo sua vida após desistir do reality show em encontro com o ator Taiguara Nazareth. Ele publicou os bastidores do encontro em São Paulo:

No vídeo, que você confere abaixo, é possível ouvir Lucas falando sobre como está surpreso com sua vida após o programa:

- Não podia desistir tão cedo. Resisti o máximo possível. (...) Ainda não vi direito o que aconteceu lá dentro. Não imaginava todo esse carinho. (...) Ainda não vi direito o que aconteceu lá dentro. Não imaginava todo esse carinho.

Taiguara ainda falou sobre como Lucas foi bem recepcionado por todos:

O maior medo do menino Lucas era como ele seria recebido na quebrada após todo o ocorrido dentro do BBB, o Brasil através das redes sociais já o havia acolhido após sua saída e para finalizar de forma incrível ele foi recebido de maneira esplendorosa pela bateria e o carinho acalorado de pessoas da nossa amada escola de samba Vai-Vai.

Lucas ainda foi surpreendido na última segunda-feira, dia 8, com a notícia de que receberá uma proposta da gravadora de DJ Dennis.

Ao escutar Dennis falar, Lucas fica com a boca aberta e começa a chorar.

- Nunca imaginei que fosse receber uma proposta dessa, é um dos meus maiores sonhos, diz o ator no vídeo.