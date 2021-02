São Roque: veja detalhes sobre o tour na Vinícola Góes

Redação

Passear pelas videiras, usufruir de um momento ao ar livre, tirar fotos lindas, fazer degustação guiada e ainda bater um papo sobre uvas, curiosidades e vinhos. Essas são algumas das experiências oferecidas pelo tour na Vinícola Góes, em São Roque, no interior de São Paulo.

Como é o tour na Vinícola Góes

Durante a atividade, os visitantes fazem um passeio guiado pelos parreirais, que estão em plena safra. Durante o trajeto, eles também têm a oportunidade de degustar dois vinhos e um espumante (exceto o rótulo Philosophia), produzidos pela tradicional vinícola paulista.

Os participantes da degustação guiada ainda ganham uma taça personalizada e voucher de R$ 10 revertido para as compras na loja acima de R$50.

Vale destacar que o tour na Vinícola Góes segue todas as normas de segurança exigidas pelas autoridades de saúde (uso de máscaras durante toda a atividade, álcool em gel e distanciamento social) e tem vagas limitadas a no máximo 14 pessoas por passeio. A reserva pode ser feita na hora, mediante disponibilidade de vaga para o horário, ou antecipadamente.

Serviço Atividade: Tour na Vinícola Góes

Local: Estrada do Vinho, 9111 – Km 9 – Canguera – São Roque/SP

Dias e horários: Sábados e domingos, 11h e 12h30

Capacidade máxima por saída: 14 pessoas

Duração média: 1 hora

Valor: R$ 65

Para mais informações e reservas, entre em contato com a Vinícola Góes:

WhatsApp: (11) 99787-0588

Telefone: (11) 4711-3500

