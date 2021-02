Redação

09/02/2021



Quem vai à Serra Gaúcha (RS) sabe que não pode deixar de visitar Gramado. Uma região mágica, repleta de encantos naturais e atrações incríveis. Mas, antes de colocar o pé na estrada, vale a pena conhecer quais são os melhores bairros para ficar em Gramado.

O planejamento faz parte da viagem, uma vez que os turistas vão para um lugar desconhecido. E quem já conhece, precisa de um roteiro bem legal para não perder nadinha!

Vale destacar que cada ponto da cidade tem vantagens e desvantagens. Ter essas informações ajuda na hora de definir os tipos de passeio que mais combinam com seu estilo.

Obviamente, a alta temporada deixa a cidade mais populosa, com o trânsito um pouco mais caótico. Mas será que isso acontece em todas as regiões da cidade? Existem mais roubadas para evitar na Serra Gaúcha? Veja quais são os melhores bairros para ficar em Gramado: vantagens e desvantagens.

Centro de Gramado

O local mais visitado por lá é o centro de Gramado, onde há grande concentração de atrações turísticas. Sem falar nas muitas alternativas de restaurantes e hospedagens. Por ser um território mais compacto, a grande vantagem é ter tudo pertinho. Sendo assim, os visitantes podem caminhar pelas travessas, ir até as lojas de chocolate, pontos turísticos e outras atrações.

O turista que optar por permanecer nesta área terá maior praticidade para cumprir seu roteiro de viagem. É possível economizar bastante tempo, já que não há a necessidade de percorrer longas distâncias para conhecer os lugares.

No entanto, a desvantagem fica por conta da superlotação na alta temporada e pelos preços altos. Com tanta gente na mesma época em Gramado, as filas são mais extensas.

Ainda assim, é um destino extraordinário que vale o investimento. Você pode procurar opções com custos mais justos, como o Hostel Chocolatchê. O centro de Gramado tem tudo que você precisa!

Planalto

Entre os melhores bairros para ficar em Gramado, podemos destacar Planalto. A região fica próxima ao centro de Gramado, facilitando o tour pela Serra Gaúcha.

Quem procura por custo-benefício geralmente vai para Planalto, já que as acomodações locais são mais baratas. Isso sem deixar o conforto e o aconchego de lado, é claro.

Na hora de montar o roteiro de viagem, que tal adicionar o Mini Mundo e o Lago Negro? São pontos turísticos excelentes para fotografar, apreciar a vista, caminhar ao livre e se divertir. Outra vantagem valiosa é que tem uma rodoviária nos arredores do bairro, a Rodoviária de Gramado.

Porém, quem curte a agitação noturna pode sentir falta de não encontrar isso por lá. Sendo uma área residencial, o clima é mais ameno. O lugar repleto de atrações artísticas durante a noite/madrugada é a parte central da cidade.

Bavária

A comunidade de Bavária é uma área que fica do outro lado comparando com as partes centrais. Isso significa que ela é um pouco mais distante, mas não deixa de ser uma opção vantajosa. O bairro é arborizado, com clima fresco a maior parte do tempo e oferece tranquilidade total.

Os turistas que são apaixonados pelos encantos naturais podem ter uma ótima experiência ao escolher a Bavária como destino. Sem dúvida, é um dos bairros mais calmos da cidade, com muito verde nos ambientes abertos.

Uma das coisas mais legais consiste nas pousadas do bairro, que possuem acomodações maravilhosas, totalmente acolhedoras. Entre os espaços de melhor custo-benefício estão: Bavária Sport Hotel, Pousada do Mel e Pousada Vovó Carolina.

As famílias que preferem ficar coladinhas nas atividades do centro podem enxergar o bairro como uma desvantagem. Já que a área é mais sossegada. Mas vale a pena reconsiderar, se for o caso.

Floresta

Uma das vizinhanças mais próximas ao centro de Gramado é o bairro de Floresta. Localizado a aproximadamente 2 km do território central. Por equivaler a quase um pedacinho do centro, não deixa de ser vantajoso se hospedar em Floresta. Só assim você não perde nada dos melhores bairros para ficar em Gramado.

Nas principais atrações escolhidas pelos turistas e moradores locais aparece o Expogramado. Um espaço incrível voltado para apresentações culturais, eventos variados, atrações do Natal Luz e muito mais.

Outra dica bacana são os restaurantes da vizinhança, que oportunizam bons preços. Além disso, podemos classificar entre as melhores opções de hospedagem: a Pousada Querência, a Floresta Hospedagem, a Pousada Casa Charmosa, o Hotel Daara e o Aardvark Inn. Todos com ótimas avaliações de quem já deu uma passadinha pelo bairro de Floresta.

Embora seja um ambiente mais residencial, esbanjando benefícios quanto à qualidade de vida no passeio, há quem não goste. Mas é um lugar tão esplêndido que fica difícil encontrar desvantagens.