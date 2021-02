Clubhouse: entenda como funciona a rede social exclusiva para áudios

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/02/2021 | 10:18



A rede social Clubhouse tem o diferencial de ser exclusiva para áudios. Na prática, é como se fosse uma espécie de podcast ao vivo. Isso porque, ao criar uma sala, o microfone automaticamente se abre. Em seguida, é possível permitir que outras pessoas acessem e participem da conversa, seja como oradores, seja apenas como ouvintes.

O pulo do gato, no entanto, não está na inovação. A graça é que o Clubhouse só está disponível para sistema operacional iOS e mediante convite – como o Orkut no início. Cada usuário tem direito a dois convidados, sendo responsável por eles e podendo ser banido junto caso a pessoa viole os termos de uso. Também é possível fazer um pré-cadastro e esperar alguma alma caridosa liberar o acesso – ou ainda comprar o bilhete dourado de forma clandestina.

As salas criadas dentro do Clubhouse podem ser públicas (qualquer pessoa pode participar como ouvinte ou orador) ou privadas (o moderador controla os acessos). Os bate-papos, por sua vez, são separados por temas, como música, esporte e cinema, podendo ser filtrados de acordo com as preferências do usuário.

Outro diferencial do Clubhouse é que as conversas não são gravadas ou salvas. Isso quer dizer que, se você não estiver na sala durante a conversa, não terá como acessá-la posteriormente. A falta de registro, entretanto, tem causado polêmica. Usuários têm relatado que a rede social se tornou um espaço para discursos de ódio. E não há um botão para denunciar tal conteúdo. Em nota, a plataforma disse que condena esses posicionamentos e que está trabalhando para banir os internautas.

O Clubhouse é uma criação de Rohan Seth, ex-funcionário do Google, e Paul Davison, empresário do Vale do Silício. A rede social cresceu de 600 mil usuários em dezembro de 2020 para 2 milhões em fevereiro de 2021. Personalidades como Elon Musk, Oprah Winfrey, Ashton Kutcher, Drake e Chris Rock já fazem parte da plataforma.