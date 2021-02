5 aplicativos de namoro que vão além do Tinder

Bianca Bellucci

Do 33Giga



09/02/2021 | 10:18



Desde o lançamento do Tinder em 2012, o que não falta no mercado são aplicativos de namoro. No entanto, embora seja famoso no setor, há quem tenha se cansado do programa pioneiro. Por isso, o 33Giga separou alternativas para que você encontre novas pessoas e amores. Confira as opções a seguir – e cruze os dedos para encontrar seu match perfeito.

1. happn

O aplicativo segue um sistema semelhante ao do Tinder na hora de escolher se alguém é atraente ou não. Seu diferencial é que o happn usa a geolocalização para dar sugestões de match. Na prática, o usuário se conecta com sua conta do Facebook e sempre que cruzar com uma pessoa na vida real que possui o app, ela aparecerá imediatamente na tela. Dá para determinar preferências, como gênero e idade. Está disponível para Android e iOS.

2. AdoteUmCara

É um aplicativo de paquera com uma dinâmica diferente: as mulheres estão no comando. Elas conferem as opções disponíveis e decidem com quem querem conversar. As garotas podem achar seus pares pela localização, por uma busca detalhada ou por hashtags, como #barbudo, #pagadegatinho e #boêmio. Disponível para Android e iOS, o app é gratuito para as meninas, mas possui funcionalidades pagas para os garotos.

3. Meu Patrocínio

O Meu Patrocínio é referência em relacionamento Sugar no Brasil. O site une homens maduros – os Sugar Daddys – e jovens atraentes – as Sugar Babies – em compromissos recheados de dinheiro, experiências luxuosas e mudança de estilo de vida. A proposta do site é que o casal mantenha uma relação transparente quanto aos seus interesses pessoais e financeiros.

4. Chat & Date

Disponível para Android e iOS, o aplicativo é uma mistura de Tinder com Lulu – aquele programa em que as mulheres davam notas aos homens. Isso porque, além de conversar e dizer se você gostou ou não de alguém, é possível dar nota para a beleza das pessoas. O único problema é que você tem que alimentar o app com fotos constantemente, caso contrário, as imagens de usuários, sua pontuação e outras características ficam ocultas.

5. OkCupid

Este é aplicativo para conhecer pessoas perto de você está disponível para Android e iOS. A diferença entre o OkCupid e outras ferramentas de relacionamento é que ele tem o objetivo de unir usuários que tenham mais interesses em comum. Para isso, na hora do cadastro é necessário responder um extenso questionário. A partir das respostas, o app dá uma margem percentual do quanto os usuários combinam – ou do quanto são “inimigos”.