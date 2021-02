Britney Spears ganha apoio do namorado após documentário polêmico: Estou ansioso por um futuro normal e incrível juntos

09/02/2021 | 10:11



Sam Asghari, namorado de Britney Spears, demonstrou apoio à cantora dias após o documentário Framing Britney Spears ser divulgado. A produção, que não foi autorizada pela artista, tenta mostrar como os acontecimentos de 2007 culminaram na polêmica tutela que dura até hoje - e impõe uma série de restrições.

Em entrevista a People, Sam se pronunciou e desejou um futuro normal ao lado da amada:

- Eu sempre quis nada além do melhor para minha cara-metade e continuarei a apoiá-la em seus sonhos e na criação do futuro que ela deseja e merece. Eu sou grato por todo o amor e apoio que ela está recebendo de seus fãs em todo o mundo, e estou ansioso por um futuro normal e incrível juntos.

O casal, que se conheceu na gravação do clipe de Slumber Party, em 2016, começou a namorar no final daquele mesmo ano. Como você já acompanhou, essa tutela imposta pelo pai de Britney impediria a cantora de, por exemplo, se casar e ter filhos com Sam, caso ela desejasse.

Por conta dessa luta para acabar com a tutela, os fãs acreditam que Britney tem postado mensagens codificadas por meio das redes sociais.