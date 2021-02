Em bate-papo com Pedro Bial, Woody Allen fala sobre acusações de abuso sexual: Estou sendo boicotado

09/02/2021 | 10:10



Woody Allen foi o convidado da estreia da nova temporada do Conversa com Bial, que foi ao ar na noite da última segunda-feira, dia 8.

Em bate-papo com Pedro Bial, o cineasta, de 85 anos de idade, falou sobre a acusação de abuso sexual por Dylan Darrow, sua filha com a atriz Mia Farrow. O crime teria acontecido em 1992, quando ela tinha sete anos.

- Eu estou sendo boicotado, mas eles estão cometendo um erro. Hachette deveria ter publicado o meu livro, mas pessoas na organização eram contra. A mesma coisa com atores que falam que se arrependem ou que nunca trabalhariam comigo. O que posso fazer? Estão cometendo um erro. As pessoas cometem erros, e esse é um deles. É tudo o que posso dizer, estão cometendo um erro. Talvez um dia entendam isso, ou não, mas isso é minha perspectiva, disse ele.

Allen nunca foi declarado culpado e Dylan voltou a falar sobre o assunto em uma carta aberta ao The New York Times quando o movimento feminista #MeToo explodiu nos Estados Unidos. Hachette é a editora que iria publicar a autobiografia do cineasta, Apropos of Nothing, mas desistiu em decorrência das acusações.