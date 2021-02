Neymar Jr. não doou um milhão e 500 mil reais para Lucas Penteado

09/02/2021 | 10:10



Após Lucas Penteado pedir para sair do BBB21, muita gente se solidarizou com o ator, inclusive os famosos. Um deles foi Neymar Jr., que mandou uma mensagem de apoio ao garoto por meio das redes sociais. Porém, na última segunda-feira, dia 8, começou a circular rumores indicando que o jogador de futebol teria doado ao ex-participante um milhão e 500 mil reais - o valor do prêmio do reality show - o que foi logo desmentido.

Segundo informações do colunista Leo Dias, os boatos indicavam que Neymar não só teria doado o dinheiro, como ainda teria disponibilizado sua equipe jurídica para ajudar Lucas a mover possíveis processos contra outros participantes do programa.

Por meio de um pronunciamento, a assessoria do ex de Bruna Marquezine negou tudo:

É mentira. Fake news. Mentira feia desse povo. E o pior? Todo mundo sai copiando e postando.

De acordo com Fábia Oliveira, um Twitter falso, se passando por Neymar, havia anunciado a novidade. No post, incluam também o nome de Kylian Mbappé, colega do jogador brasileiro no time francês Paris Saint-Germain:

Eu e meu best friend [melhor amigo] Kyllian Mbappé vamos doar o valor do prêmio total do BBB21 para o Lucas Penteado e vamos processar a cabeça de coco Karol Conká por pressão psicológica. Vamos juntos, Brasil!

O único pronunciamento real de Neymar foi uma mensagem de apoio a Lucas, no dia em que o ator desistiu de sua participação no BBB. No Twitter, ele postou o seguinte:

Só espero que você suporte tudo que está passando. Deus é contigo, Lucas, cabeça boa,