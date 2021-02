Com novo show de LeBron James, Lakers derrotam Thunder; Bucks vencem fora de casa

09/02/2021 | 07:28



O astro LeBron James brilhou mais uma vez em quadra pelo Los Angeles Lakers. Na rodada de segunda-feira da NBA, o ala-armador comandou a franquia da Califórnia na vitória sobre o Oklahoma City Thunder por 119 a 112, após uma prorrogação, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Foi o cestinha do jogo e ainda saiu com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos): 28 pontos, 12 assistências e 14 rebotes.

O triunfo dos Lakers, o 19.º em 25 partidas - o que o deixa na segunda colocação da Conferência Oeste -, foi obtido também com a boa atuação de outros dois jogadores. O pivô Montrezl Harrell estava em uma grande noite e foi responsável por 21 pontos. Kyle Kuzma também teve participação importante e obteve um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 11 pontos e 10 rebotes.

Pelo lado do Thunder, em 14.º lugar no Oeste com 10 vitórias e agora 13 derrotas, o destaque foi Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida com 29 pontos. Ele ainda conseguiu um "double-double" ao distribuir 10 assistências.

Já o Milwaukee Bucks teve uma vitória mais tranquila. Foi até o Colorado para enfrentar o Denver Nuggets e venceu por 125 a 112. Esse foi o quinto triunfo consecutivo da equipe de Wisconsin, que se aproxima da liderança da Conferência Leste, agora com um recorde de 16-8. Do outro lado, o time da casa sofreu a terceira derrota seguida e permanece em oitavo no Oeste com uma campanha de 12-11.

Khris Middleton foi o grande destaque dos Bucks na partida. O ala flertou com um "triple-double" terminando o jogo com 29 pontos, oito rebotes, 12 assistências e três roubos. O astro grego Giannis Antetokonmpo foi o cestinha do time de Milwaukee com 30 pontos, além de agarrar nove rebotes.

Pelos Nuggets, o grande destaque foi Nikola Jokic. O pivô sérvio marcou 35 pontos, além de 12 rebotes e seis assistências. Will Barton conquistou a sua maior pontuação da temporada com 24 pontos, quatro assistências e dois roubos. Jamal Murray esteve apagado na noite e terminou o jogo com apenas 11 pontos e quatro assistências.

No Texas, o Dallas Mavericks venceu o Minnesota Timberwolves por 127 a 122. Destaque para a grande atuação de Kristaps Porzingis, que foi o cestinha da equipe no jogo e ainda conseguiu um "double-double": 27 pontos e 13 rebotes. O esloveno Luka Doncic e Tim Hardaway Jr. também foram fundamentais para a vitória da franquia da casa ao marcarem 26 e 24 pontos, respectivamente.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 119 x 94 Houston Rockets

Chicago Bulls 101 x 105 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 113 x 128 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 127 x 122 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 105 x 100 Golden State Warriors

Phoenix Suns 119 x 113 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 112 x 125 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 119 x 112 Oklahoma City Thunder

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Miami Heat x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Utah Jazz x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers