Trabalhadores seguem de braços cruzados na Nakata

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



09/02/2021 | 00:09



Trabalhadores da autopeça Nakata – localizada em Diadema, e que anunciou na última semana a mudança para Extrema, em Minas Gerais –, decidiram manter a mobilização na empresa. Ontem, toda a produção ficou paralisada.

De acordo com informações do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), os funcionários permanecem fazendo ‘operação tartaruga’, que acontece quando o serviço é realizado de forma mais lenta, a partir do rodízio da parada de setores, conforme cada dia. A mobilização é realizada com intuito de que a empresa reveja a decisão de mudança.

A transferência da empresa para Minas Gerais, que deve ser iniciada no fim de março e concluída em abril, coloca em xeque 225 empregos diretos. A empresa tem 65 anos de atuação na cidade.

Anteriormente, por nota, a Nakata informou que colocará em prática ações voltadas aos trabalhadores, mas não detalhou quais eram. “Neste momento, nossa maior preocupação é com os nossos colaboradores. Por isso, estamos empenhados em estabelecer um pacote de desligamento satisfatório. Sabemos que o momento é sensível para todos, e queremos garantir que todos se sintam atendidos, reconhecidos, valorizados e suportados”, dizia texto da última semana. Ontem, a autopeça foi questionada novamente, mas não emitiu novo posicionamento.

A lei diademense que concede descontos em tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e ISS (Imposto Sobre Serviços) não foi suficiente para manter a firma na cidade.