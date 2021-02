EC São Bernardo traz mais quatro jogadores

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



09/02/2021



O EC São Bernardo anunciou mais quatro reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. Em pré-temporada em Curitiba, no Paraná, o elenco alvinegro recebeu o goleiro Gustavo, 31, o meia Guilherme Pitty, 28, e os atacantes Tatá, 34, e Vieira, 28. Desta maneira, o grupo do técnico Renato Peixe está praticamente completo para o regresso alvinegro ao segundo degrau do futebol estadual após 31 temporadas.

Revelado no Figueirense-SC, Gustavo tem experiência com outras camisas em São Paulo, como Ponte Preta, Red Bull, Botafogo, Ituano, Mirassol, Mogi Mirim, Rio Preto e Atibaia. “Aceitei a proposta na hora porque sei que é uma equipe que estará no cenário nacional em breve”, afirmou.

Vindo do Marcílio Dias-SC, Pitty explicou o que o motivou a acertar com o Cachorrão. “É um clube que vem crescendo no Estado e me sinto privilegiado em fazer parte do projeto.” Tatá, por sua vez, terá a terceira experiência no Grande ABC, depois de ter defendido Santo André e São Bernardo FC. “Espero agregar com minha experiência”, destacou. Por fim, Vieira, que disputou a Série D do Brasileiro pelo Novo Hamburgo-RS, espera trazer a “garra” que diz ser necessária na A-2. “É essencial”.