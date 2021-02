Documentário do Diário sobre hospital da campanha emociona

Bia Moço

A emoção tomou conta de parte da equipe de profissionais que trabalham no hospital de campanha do Dell’Antonia, em Santo André, ontem, durante o pré-lançamento do documentário Um Dia de Cada Vez, extraído da série de reportagens publicadas nas páginas do Diário.

Além de funcionários, estavam presentes o superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi, o diretor de Redação, Evaldo Novelini, o editor-chefe, Wilson Moço, e o editor executivo, Nilton Valentim, além dos profissionais que executaram o projeto: a repórter Bia Moço, o cinegrafista Yuri Souza e o fotógrafo Nario Barbosa.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Chaves, disse que, normalmente, os veículos de comunicação mostram o “lado obscuro” do SUS (Sistema Único de Saúde), elogiando atuação do Diário em publicar “o lado positivo da rede de saúde municipal”. “É motivo de orgulho ver que o trabalho que é desenvolvido há dez meses está sendo bem expressado no documentário. O que está colocado em todo o programa de enfrentamento da Covid é exatamente isso, a doação e o compromisso dos profissionais, além de desenvolver política pública eficiente”, afirmou.

A exibição levou muitas pessoas às lágrimas. Diretor médico e intensivista, Bruno Guimarães Maia disse que, ao ver a série publicada, o sentimento foi de “felicidade”. O médico Gustavo Sá disse que se sentiu representado e agradeceu à equipe. “Cheguei de Minas Gerais e hoje essa é minha família.”

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que a série materializou os esforços da cidade na luta contra a pandemia. “A cobertura jornalística do Diário, acompanhando a rotina, as histórias e, principalmente, a atuação dos heróis da saúde no hospital de campanha, traz aos leitores relato fiel e emocionante deste momento tão desafiador que estamos vivendo”, disse.

O vereador Almir Cicote (Avante) também esteve presente. “Sempre digo que o mundo guarda muitos momentos históricos e é lógico que a Covid também ficará para a história. Com certeza o Brasil e o Grande ABC hoje têm um material extremamente importante e que vai entrar para história”, elogiou.

Superintendente dos hospitais de campanha, Victor Chiavegato também afirmou ter se emocionado com toda a série, desde o dia 31 de janeiro, quando o Diário publicou a primeira reportagem. “É muito emocionante ver esse documentário agora. Tem importância dúbia, tanto para os profissionais que estão trabalhando aqui, como para as famílias destes funcionários. E, ao mesmo tempo, levar essa informação para a sociedade como um todo”, confirmou o sanitarista.

Desde às 20h de ontem o Diário exibe o vídeo em suas plataformas digitais, tendo 3.000 visualizações em apenas três horas. O documentário pode ser visto na íntegra no Youtube (dgabctv), Facebook (jornaldgabc) e Instagram (@diariodograndeabc), além do site do jornal www.dgabc.com.br – basta apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo para ter acesso ao conteúdo.

Superintende do Diário, Marcos Sidnei Bassi garantiu que foi surpreendido com o resultado do trabalho feito pela equipe de reportagem, e revelou ter ficado emocionado ao ver os depoimentos e imagens que transmitem a coragem da equipe de saúde. “Fizemos um trabalho historicamente importante. Vivemos uma pandemia que, nos últimos 100 anos, não houve nada parecido. O Diário vem, no seu papel de regionalidade, colocar e registrar esse momento e deixar guardado, não somente para agora, mas também para as gerações futuras entenderem um pouco mais desse recorte na nossa região sobre a pandemia”, disse.