Consórcio fará proposta para comprar doses da vacina Sputnik V

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/02/2021 | 07:00



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai protocolar amanhã carta de intenção de compra de doses da Sputnik V, vacina russa desenvolvida pelo Centro Gamaleya. A medida será anunciada em visita técnica dos prefeitos da região à sede da Inovat Indústria Farmacêutica, em Guarulhos, que pertencente à União Química, laboratório responsável pela produção do imunizante no Brasil.

A proposta será formulada em parceria com o Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê). Segundo o colegiado da região, detalhes como quantidade de doses, valores e disponibilidade serão discutidos durante a reunião com o laboratório.

Prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB) acredita que a chance de obter vacinas para a região é grande. “Muito importante essa aproximação do consórcio regional com outros consórcios para essa compra. Neste momento é um protocolo de intenção para aquisição do imunizante, principalmente com a perspectiva da aprovação de novas vacinas, o que vai permitir produção muito grande de vacinas nos próximos 30 dias”, explicou o tucano.

A Sputnik V é aplicada na Rússia desde dezembro e em países como Argentina, Venezuela e México. Na semana passada estudo publicado na revista The Lancet apontou que a eficiência do imunizante é de 91,6%. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) facilitou a aprovação da vacina ao deixar de exigir que fosse feita a fase três de testes no Brasil e vai utilizar avaliações de órgãos regulatórios de outros países. Assim, a expectativa da União Química é que o imunizante seja aprovado na próxima

Por isso, a reunião de amanhã ganhou importância, já que pode significar reforço de vacinas e ampliação da cobertura. “Vamos conhecer as instalações da União Química e unir esforços com o consórcio do Alto Tietê para que consigamos ampliar a vacinação para fora destes grupos que estão definidos no Plano Nacional de Imunização. Esse é o desafio das cidades e o consórcio, de forma pioneira, está tendo protagonismo sobre nisso”, comentou Paulo Serra.

A expectativa é que os sete prefeitos da região estejam no encontro, mas, por enquanto, além do chefe do Executivo de Santo André estão confirmados Tite Campanella (Cidadania), de São Caetano, José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, e Marcelo Oliveira (PT), de Mauá.