União pela vida

Diário do Grande ABC



08/02/2021



Os sete prefeitos do Grande ABC, junto com os vizinhos que integram colegiado que agrega as cidades do Alto Tietê, vão conhecer a empresa que fabrica no Brasil a vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, com a intenção de formular proposta de compra de doses para imunizar a população local.

A iniciativa é mais do que louvável. O reforço no número de doses disponíveis é garantia de que mais pessoas poderão ter acesso ao medicamento e, dessa forma, ficar livres de contaminação pela Covid-19. Desde que a doença chegou à região, em março de 2020, 4.240 indivíduos perderam a vida e 118.968 foram infectados.

Para diminuir a letalidade, a única arma disponível é a vacinação. Os municípios receberam até agora 107.220 doses da chinesa Coronavac, agora produzida pelo Instituto Butantan, e da vacina de Oxford. É urgente que se encontre alternativas para acelerar a proteção aos moradores da região.

A Sputnik V, que, segundo a respeitada revista científica The Lancet, possui eficácia de 91,6%, é aplicada na Rússia desde dezembro. Além de ser ministrada em outros países, como Argentina, México e Venezuela. No Brasil, a indústria que irá produzi-la deu entrada no pedido de aprovação junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e aguarda o aval para poder dar andamento ao processo, o que pode ocorrer na próxima semana.

Ter o protocolo de compra assinado é uma vantagem na luta inglória contra o novo coronavírus. É compromisso de que doses do remédio poderão ser disponibilizadas em breve.

Nessa movimentação em defesa da vida é fundamental destacar também a união dos municípios. A regionalidade é uma das principais bandeiras empunhadas por este Diário e pode se tornar um diferencial. Quando os gestores municipais trabalham juntos, em prol de um único objetivo, quem ganha é o Grande ABC. Por isso é preciso enaltecer a atuação do Consórcio Intermunicipal.