Relator da autonomia do BC fala sobre diálogo entre Câmara e equipe econômica

08/02/2021 | 21:24



Em uma declaração para a imprensa com autoridades do governo e da Câmara, o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), relator do projeto de autonomia do Banco Central, disse que os encontros desta segunda-feira, 8, para tratar sobre a medida simbolizaram a retomada do diálogo entre os poderes.

"Esse encontro de hoje tem um simbolismo muito forte para o País que é retomada do diálogo, entre o poder legislativo, com o presidente Arthur Lira (PP-AL), o Ministério da Economia e governo federal", disse Costa Filho em declaração para imprensa nesta segunda-feira.

Ao lado dele, estavam o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Costa Filho disse que Guedes e Campos Neto deram aval ao seu relatório e que o projeto deve ser aprovado até quarta-feira, 10.

Lira disse que fará uma reunião com todos os líderes da Câmara amanhã cedo, com oposição e base, para esclarecer o texto e que influências políticas não devem influenciar em questões monetárias.