Governistas isolam PT na suplência de comissões irrelevantes

Daniel Tossato



09/02/2021 | 05:26



A base governista do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na Câmara, formada por 24 dos 28 vereadores, deslocou petistas para a suplência de comissões irrelevantes no Legislativo.

Dos 15 blocos na casa, incluindo a comissão mista que é composta por lideranças de todos os partidos, os vereadores do PT compõem apenas quatro comissões. Líder da bancada petista, Ana Nice é suplente do bloco de defesa e proteção dos animais. Joilson Santos é suplente na comissão de legislação participativa. Ana do Carmo, reserva da comissão de defesa dos direitos do consumidor. Getúlio do Amarelinho, substituto no bloco da Lei Orgânica do Município.

Os parlamentares aliados ao tucano encabeçam os blocos de maior importância, como a comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidida pelo líder de governo, Ivan Silva (PP), a comissão de Finanças e Orçamento, comandada por Mauricio Cardozo (PSDB), e a comissão de Assuntos Metropolitanos, cujo presidente é o vereador Danilo Lima (PSDB), primo do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD).

Conforme Ana Nice, faltou “senso de democracia” por parte do governo para que os vereadores, principalmente da oposição, fossem distribuídos de maneira mais equilibrada. “Nós já sabemos o modo do governo e de sua ala de governar e não ia ter espaço para a gente compor as comissões. Falta senso democrático por parte do governo. Realmente eles (governo) vêm tentando passar o rolo compressor para poder blindar o governo de qualquer ação da oposição. Mas isso não nos intimida”, declarou a petista. ”Somos a segunda maior bancada na Câmara. Teríamos que ter o direito de proporcionalidade garantida pelo regimento interno”, emendou. O PSDB tem maior bancada, com dez vereadores.

A ala governista vem agindo para proteger o governo desde a primeira sessão. Além de escantear a oposição nas comissões, os aliados do prefeito também protocolaram reabertura de duas CPIs – Transpetro e OAS – para evitar que vereadores oposicionistas consigam emplacar outra comissão. Na Câmara de São Bernardo apenas duas CPIs podem atuar de uma vez só. Na mesa diretora, apenas situacionistas ocupam as cadeiras: Estevão Camolesi (PSDB) como presidente, bispo João Batista (Republicanos) na vice-presidência, Fran Silva (PSD) como primeiro secretário e Eliezer Mendes (Podemos) na segunda secretaria.