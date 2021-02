Dois homens são presos após tentativa de roubo a banco em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 18:59



Nesta segunda-feira (8), equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) frustaram roubo a cliente dentro da porta giratória de agência bancária na Avenida Índico, em São Bernardo. Um veículo suspeito já estava sendo monitorado e quando perceberam a movimentação dos investigadores, dois homens tentaram fugir. Um deles foi abordado em uma loja de conveniência com uma mochila contendo R$229.214 e revólver Taurus calibre 38 com cinco munições.

O homem confessou ter passagem pelo sistema prisional por roubo e informou o local onde estaria o segundo participante da quadrilha. A equipe deslocou-se para o endereço mencionado, onde o homem foi encontrado. A dupla afirmou também ter abandonado o carro usado no roubo na Rua Adriático. O veículo tinha a placa de outro carro, furtado em dezembro no Jabaquara, em São Paulo. Os dois homens foram conduzidos para o 1º Distrito Policial de São Bernardo.