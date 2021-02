Jornalista baleado em pet shop tem alta da UTI

Do Diário do Grande ABC



O jornalista Daniel Lima, 70 anos, baleado no pet shop Dr.Galera, em São Bernardo, no dia 1º, teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após seis dias. Lima, agora no quarto, segue sendo submetido a diversos exames. De acordo com boletim médico, ele deverá, mesmo fora do hospital, seguir série de ações para reduzir o impacto da bala que atingiu seu rosto. O comunicador disse que perdoa e que vai rezar pelo atirador (leia aqui ).

O criminoso, o GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Interior, Ageu Rosas Galera, 35, segue foragido. Na quinta-feira (4), o advogado Ayrton Perroni Alba, que faz a defesa do dono do pet shop, disse que o tiro "foi acidental" (veja mais ). Segundo ele, testemunhas já foram levadas à delegacia para confirmar a versão e que, por isso, ele não vai se apresentar. "Tudo o que ele falaria já foi apresentado por testemunhas. Se ele for, corre o risco de ficar preso o processo inteiro. Está foragido e acaba sendo o direito dele."

Galera, que levou as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento após atirar no jornalista, está suspenso das funções de guarda desde 2019. Isso porque ele, então solteiro, sob o nome de Ageu Diaz Rosas, e outros sete guardas-civis foram acusados de emprego de violência e grave ameaça, além de causar intenso sofrimento físico e mental a pelo menos cinco vítimas em 2016, em Indaiatuba.

ENTENDA

O caso começou quando Lima deixou dois cachorros para tomar banho no pet-shop Dr. Galera, no Jardim do Mar, em São Bernardo, por volta das 11h. Às 14h30, o procedimento ainda não tinha sido concluído. No local em busca de informações, a discussão com Ageu, marido de Letícia Ramos Galera, proprietária do estabelecimento, iniciou após o GCM dizer que o jornalista não precisava pagar pelo serviço. “Eu pago para não ver mais sua cara aqui”, disse Ageu, furioso. Porém, o jornalista insistiu para pagar a conta e, após conversa com Letícia em que se referiu a Ageu como “aquele rapaz”, o GCM voltou com a arma e disparou. Ele retirou os discos de gravação das câmeras do local e fugiu em motocicleta desconhecida.