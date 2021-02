Namorada diz que 'não reconhece' Lumena no 'BBB': 'doloroso acompanhar'

08/02/2021 | 18:10



Fernanda Maia, namorada de Lumena, participante do BBB 21, usou seu Instagram para publicar um desabafo sobre a pressão que tem sofrido do público por conta das atitudes da companheira dentro do reality show.

"Só tenho condições de responder pelos meus próprios atos. Tenho recebido um número absurdo de mensagens cobrando respostas que não devem ser dadas por mim, afinal, eu sigo com os meus princípios", escreveu.

Fernanda ainda ressaltou que "não esperava que o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar" e que "não tem sido fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que eu namoro".

"Parem de ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a minha carreira artística. ... Lembrem que eu e a família da Lumena não entramos no BBB 21 e o que temos a dizer precisa ser apenas a ela", concluiu.

Confira abaixo a postagem feita por Fernanda Maia, namorada de Lumena do Big Brother: