Esposa de Projota critica interferências da direção do BBB21 e informações dadas ao rapper

08/02/2021 | 18:11



Enquanto a casa do BBB21 tem novas polêmicas a cada dia, os familiares dos participantes do reality precisam lidar com a repercussão e o ataque de haters fora do confinamento. Depois de uma das irmãs de Fiuk e da namorada de Lumena, a esposa de Projota, Tâmara Contro, também se pronunciou sobre as mensagens que vem recebendo em suas redes sociais.

Em um vídeo postado em seu Instagram, Tâmara desabafou e alegou ter sofrido ameaças direcionadas a ela e a filha do casal, Marieva, de apenas um ano de idade:

- Eu vinha recebendo xingamentos, ameaças, mas eu ia me blindando da forma que dava, apagando comentário bloqueando a pessoa. Até que antes de ontem, a Marieva foi jurada de morte e aí eu fiquei muito mexida com isso. Pra mim acabou ali. Porque eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na casa deveria respingar em pessoas que estão aqui fora, que não fizeram nada. Eu dediquei meu final de semana a isso, falando com advogado, fazendo boletim de ocorrência.

Ela também criticou as interferências da direção do programa. Na primeira formação de paredão, no domingo, dia 31, Tiago Leifert elogiou a postura de Projota com Lucas Penteado na noite anterior. Depois da desistência do ator, no último domingo, dia 8, um áudio vazado mostrava a conversa entre o rapper e a direção do reality no confessionário, em que o diretor aconselhava Projota a permanecer no programa. Segundo Tâmara, as interferências mais atrapalharam do que ajudaram seu esposo:

- O programa mais uma vez deu direcionamentos errados pro Projota, isso me deixa revoltada. Fala: Não, o Lucas é muito gente boa, mas quando ele bebe ele tem problema. O inferno acabou, o inferno vai acabar, tipo, o Lucas é o capeta. O problema era 100% ele. Como que podem mais uma vez dar uma narrativa errada do jogo pro Projota? Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade. Que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada. Se você vai fazer interferência tem que ser claro.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, a Globo confirmou em nota que o áudio vazado realmente era da conversa entre Projota e o diretor do BBB, Boninho. A emissora ainda afirmou que está dando suporte psicológico para Lucas mesmo após sua saída do programa.

Filho de Karol Conka também se pronuncia

Quem também está sofrendo com a participação de um familiar no programa é o filho de Karol Conka, Jorge Conka. Em seu Instagram Stories, o adolescente desabafou sobre os ataques que vem sofrendo:

Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa. As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio à pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos.