Anitta muda de ideia em relação a Arthur do BBB21: Não podemos mais namorar

08/02/2021 | 18:11



Parece que Anitta já mudou de ideia em relação ao Arthur do BBB21! Após a formação do Paredão, a cantora não ficou nada satisfeita com o fato de o brother, que é o líder da semana, ter indicado Gilberto.

Não me chama mais no direct. Não podemos namorar porque você não gosta do meu novo melhor amigo, comentou a artista em uma publicação sobre o reality.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Anitta tinha demonstrado interesse em Arthur após uma briga com o participante Lucas, que deixou o programa no último domingo, dia 7.

Além disso, a cantora chegou a postar no Twitter sobre fazer o próprio reality com os eliminados do BBB numa ilha.

Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados, porque só tá dando errado. Quem sair nesse paredão vem pra minha ilha! (se quiser, claro) Se o Brasil votar, eu pego o Bil [Arcrebiano] (se ele quiser, claro) e é isso. Bora jogar!