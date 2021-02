EUA vão superar meta de 100 milhões de vacinas em 100 dias de governo, diz Biden

08/02/2021 | 17:56



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou de um evento no qual fez um "tour virtual" por um local de aplicação de vacinas contra a covid-19 no Arizona. Durante o evento, Biden fez algumas questões à médica responsável pelo local, inclusive para ilustrar a importância do apoio federal aos Estados para avançar nessa frente, que ele promete manter. Além disso, o presidente afirmou que cumprirá a meta de aplicar 100 milhões de vacinas contra a covid-19 nos primeiros 100 dias de governo.

Biden questionou a médica responsável sobre se pessoas que acompanhavam os idosos qualificados para receber a vacina também poderiam tomá-la.

Segundo a médica, isso pode sim acontecer, já que proteger os cuidadores também é uma estratégia importante para proteger os mais velhos, mas ela complementou que essa dose extra para o acompanhante dependerá dos estoques disponíveis em cada centro de vacinação no momento.

O atual presidente afirmou que o cenário em que encontrou ao assumir foi negativo na frente da vacinação.

Segundo ele, porém, agora os EUA conseguirão cumprir a promessa dele de aplicar 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias de governo. "E vamos acabar fazendo mais do que isso", previu.

Biden ainda fez outra crítica ao ex-presidente Donald Trump. Sem citar diretamente o antecessor, o democrata disse que "não houve uma transição" de poder e afirmou que poucas informações foram recebidas por sua equipe. "E algumas das informações dadas não eram corretas", comentou, mencionando a vacinação como um desses pontos.