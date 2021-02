Obituário - 9 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

09/02/2021



Moacir Monteiro de Oliveira

(São Bernardo, 5-8-1939 – Diadema, 28-1-1939)

Ele nasceu e sempre morou no bairro Piraporinha, outrora pertencente ao Município de São Bernardo, hoje em Diadema. Descende de duas famílias de origem portuguesa – os Monteiro e os Oliveira - cujos ancestrais (antigos brasileiros) estavam na região antes mesmo do processo imigratório.

Profissionalmente, Moacir Monteiro de Oliveira trabalhou durante 45 anos na indústria Inbra (Indústria Brasileira de Anilinas S.A), localizada em Piraporinha. Agora, a partida.

Moacir era filho de Artílio Monteiro de Oliveira e de Inizeta Monteiro. Parte aos 81 anos. Deixa a esposa, Izabel Trevisan de Oliveira, e os filhos Raul e Rosângela. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

(*) Colaboração: professor João Paulo de Oliveira.

SANTO ANDRÉ

Jesuína de Oliveira Matos, 97. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Alto de André. Dia 4, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusta Apolinário dos Santos, 96. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Fernandes dos Santos, 94. Natural de Junqueiro (Alagoas). Residia no bairro Cetubal, em Mairinque (São Paulo). Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Penápolis (São Paulo).

Manuel Pedreira Gonçalves, 89. Natural de Portugal Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.

Milena Bassi, 78. Natural da Itália. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Creusa Alves dos Santos, 77. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 6, no cemitério de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Rodrigues Tarelow, 77. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Barateiro Duarte, 77. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Recreio Primavera, em Itapecerica da Serra (São Paulo). Taxista. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Jandira (São Paulo).

Antonio José Baltieri, 76. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Loureiro da Silva, 76. Natural de Taquarituba (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo Ribeiro da Silva, 51. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Serralheiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleonice Pereira Teixeira, 69. Natural de São Paulo, Capital, Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Sebastião Domingues Moralez, 65. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ronaldo José da Silva, 47. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Motorista. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria Sandra Cordeiro da Silva, 46. Natural de Maribondo (Alagoas). Residia no Parque São Jorge, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinilson Ribeiro Lopes, 42. Natural de Jussara (Bahia). Residia no Parque Capuava (Tamanduateí), em Santo André. Porteiro. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Alves Teixeira, 96. Natural de Jucás (Ceará). Residia em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida dos Reis, 89. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Gumercindo, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Tereza Aparecida Carile Midea, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Agostinho Antonio Marson, 78. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Esmerina Ernestina da Silva, 77. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Reinaldo José Zanotti, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

José Eduardo Ugliano, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Manoel Euzebio Cavalcante, 80. Natural de Antonio Martins (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair Berbel, 78. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dositeo Castro Fontela, 76. Natural da Espanha. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sebastiana Angelo Barasino, 71. Natural de Iepê (São Paulo). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valter Carrasco, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



M A U Á

Carmem Maria Fontes, 95. Natural de Mauá. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia

Yuriko Nohama, 94. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Diadema.

Zenalia Costa dos Santos, 91. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Precedina Valentim Soares, 84. Natural de Cesário Lange (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

José Ferreira Evangelista, 82. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

João Coelho Rodrigues, 64. Natural de Jenipapo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Maria Dirce Soares dos Reis de Oliveira, 57. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvia, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Renato Pereira da Silva, 51. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Vanessa de Almeida, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Vendedora. Dia 6, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Igor Pereira Martins, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Amancio Camilo de Oliveira, 72. Natural de Marimbondo (Alagoas). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

José Carlos Umbelino, 68. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Genivaldo Rocha, 52. Natural de Presidente Epitácio (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Sidnei Silva dos Santos, 49. Natural de Mauá. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.