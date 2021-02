Mesmo após pressão dos fãs, Globo nega que irá refazer a prova Bate e Volta do BBB21

08/02/2021 | 17:11



A noite do último domingo, dia 7, no BBB21 foi marcada por polêmicas. Após a votação do líder e da casa, o paredão estava formado por Karol Conká, Juliette, Gilberto e Arcrebiano. Logo depois, três emparedados participaram da prova Bate e Volta. Um jogo de sorte, que acabou livrando Karol do paredão.

No entanto, logo depois, alguns vídeos começaram a rodar pela web e deixaram os fãs do reality com dúvidas sobre a validade da prova. Nas imagens, Conká aparece falando sobre sua estratégia para ganhar a disputa.

O argumento usado pelos internautas era de que a prova deveria ser de sorte e que Conká trapaceou ao reparar quais mangueiras estavam conectadas ou não. Afinal, ganhava a prova quem ligasse a torneira responsável pelos chuveiros onde estavam os outros dois participantes.

Pressionada, segundo o jornal Extra, a Globo emitiu um comunicado para explicar a situação.

As mangueiras da prova eram todas cenográficas e não tinham qualquer conexão real com os chuveiros, que só eram acionados manualmente pela direção de prova quando o número correto era escolhido pelo participante. Portanto, seria impossível um participante adivinhar o número correto observando as mangueiras. A prova segue valendo.

Quem também não gostou nada da aplicação da prova foi a equipe que administra o perfil oficial de Arcrebiano no Instagram, que também estava no Bate e Volta. Segundo eles, Tiago Leifert errou ao deixar que Karol escolhesse qual torneira iria abrir longe da posição que ela deveria estar.

Tiago autorizou Karol a confirmar se a mangueira de número 20 já havia sido aberta, sendo que quem tem que ter esse controle é ele. Lá, ela fixou o olho na mangueira 17 e viu algo, ela teria que escolher a mangueira na flecha.