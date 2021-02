Substituta de Naya Rivera na série Step Up é anunciada pelo canal Starz

08/02/2021 | 17:10



O canal pago Starz, que exibe a série Step Up: High Water, anunciou o nome escolhido para substituir Naya Rivera na produção. A atriz morreu em julho de 2020, após se afogar durante um passeio com o filho, aos 33 anos de idade. Em Step Up: High Water, Naya interpretava Collette Jones desde a estreia da série musical, em 2018.

De acordo com o Deadline, a escolhida para substituir Rivera e ser a nova Collette foi a cantora e atriz Christina Millan, indicada ao Grammy em 2005. Em seu Instagram, Christina celebrou o novo projeto e falou ao veículo sobre substituir a saudosa atriz:

- Estou muito animada para me juntar à família Step Up. (...) Naya foi incrível. Espero homenagear Naya, sua família, amigos e fãs com um ótimo desempenho.