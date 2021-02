08/02/2021 | 17:10



Sabrina Sato completou 40 anos de idade no dia 4 e ganhou uma surpresa romântica do marido, Duda Nagle. E não parou por aí! Após receber homenagens de diversos famosos, a apresentadora ganhou uma festa intimista no último final de semana.

Com a presença dos pais, sogros e sobrinhos, a artista celebrou a data ao lado da família. No Instagram, Duda compartilhou o momento dos parabéns com a filha Zoe e os sobrinhos, Felipe e Manu.

Parabéns, amor, escreveu na legenda da publicação.

Fofos, né?