Filme polêmico de Xuxa Meneghel será exibido pela primeira vez na televisão

08/02/2021 | 15:10



O polêmico filme estrelado por Xuxa Meneghel, Amor Estranho Amor, será exibido pela primeira vez na televisão. Lançado em 1982, o filme havia sido proibido de circular pela própria apresentadora, que desde 1991 pagou cerca de 345 mil reais por ano pelos direitos de exibição.

Para quem não lembra, Xuxa interpreta Tamara, uma menina de 15 anos de idade que trabalhava com prostituição. Na cena que se tornou polêmica, a personagem tinha uma relação sexual com um menino de 12 anos, com quem contracenou nua.

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, a Rainha dos Baixinhos desistiu de combater as acusações de pedofilia, alegando que era ficção.

- As pessoas levantam essa bandeira falando que transei com um garoto de 13 anos. Eu não transei, aquilo é ficção. Se não, o Arnold Schwarzenegger estaria preso por ter matado um monte de gente nos filmes dele. Quem não viu o filme, por favor, veja. Porque esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil. Isso é a realidade de muita gente.

Amor Estranho Amor será exibido na madrugada desta sexta-feira, dia 12, às 00h30 pelo Canal Brasil.