Depois de reatar relacionamento, Marília Mendonça revela motivo da separação de Murilo Huff

08/02/2021 | 15:10



Marília Mendonça pegou todo mundo de surpresa em 2020 quando resolveu se separar de Murilo Huff meses depois do nascimento de Leo, filho do casal. A separação durou poucos meses e hoje eles estão juntos novamente. Mas só agora a cantora resolveu abrir o coração e falar o motivo de ter passado um tempo longe do amado.

A cantora participou do Domingão do Faustão do último domingo, dia 7, e revelou que devido a maior convivência na pandemia, as brigas pequenas tomaram uma proporção maior. Faustão então falou sobre como manter uma relação nesses casos e ela se usou como exemplo:

- Eu sou um exemplo vivo disso. Eu passei por isso na quarentena, e pra mim super valeu a pena resolver a situação. Acho que, às vezes, a gente fica meio cego. Eu namoro um artista também, um cantor sertanejo, o Murilo Huff, e botou os dois artistas sem trabalhar na mesma casa (durante a pandemia), vivendo aquela loucura de primeiro filho, e que veio daquele jeito. A gente brigava porque tinha colocado parmesão a mais no risoto, sabe? As brigas que levaram a gente a terminar foi isso, entendeu? E quando as pessoas perguntavam: Por que vocês terminaram? eu dizia: Também não sei. Uma briga por causa do final de uma série?.

E ela ainda brincou:

- Fique esperto aí Murilo, porque se a gente começar a discutir demais por causa de Big Brother de novo, a gente tem que ficar firme agora, não vamos largar não.

Aliás, ela também contou que decidiu fazer terapia:

- Estou mais calma agora porque comecei a fazer terapia em 2021, estou muito orgulhosa, vem aí a fase clean da Marilia Mendonça, contando histórias pacíficas sobre relacionamento.

Consegue imaginar essa nova Marília?