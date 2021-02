Vocalista do grupo Molejo diz que foi chantageado pela mãe de rapaz que o acusa de estupro

08/02/2021 | 14:10



Segundo informações do jornal Extra, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, afirmou ter marcado um encontro com MC Maylon, que o acusou de estupro. Ele confirmou, em depoimento, que encontrou o rapaz no noite de 10 de dezembro para manter relações sexuais e diz que tudo aconteceu de maneira consensual.

De acordo com o jornal, que teve acesso ao depoimento, Anderson revelou ter conhecido Maylon em julho de 2020, e que foi abordado pela mãe do rapaz para conhecer o trabalho dele, que logo passou a frequentar seus shows. Ele disse, ainda, ter conversado com o jovem sobre depressão e o orientado a parar com os pensamentos suicidas.

Anderson afirma que não agrediu e nem forçou MC Maylon a fazer sexo com ele. Disse que a mãe do rapaz teria ido atrás dele e o chantageado, dizendo que se o cantor não pagasse o tratamento médico do filho, tudo iria parar na imprensa e sua carreira seria prejudicada.

Segundo o jornal, a mãe de MC Maylon disse:

- Nunca houve chantagem. Quando eu fui conversar com ele, era para pedir que ele visse médico para o Maylon. Expliquei bem para ele, que Maylon precisava de médico depois que ele cometeu isso com o Maylon, que ele fez essa coisa horrorosa. O Anderson fez sem camisinha. Maylon de 21 anos. E Anderson com a idade que tem. Maylon nunca tinha tido parceiro. Falei para ele: eu não tenho condições de levar meu filho para fazer exames particulares. Então eu dependo da ajuda dos meus amigos, como está acontecendo agora.

