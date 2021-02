Com dedo de Allan Aal, Guarani fica perto de fechar com zagueiro Thales

08/02/2021 | 13:50



O zagueiro Thales deverá ser contratado pelo Guarani nos próximos dias. Graças ao técnico Allan Aal, o defensor rescindiu contrato com o Ankaraspor, da Turquia, e aceitou atuar pelo clube de Campinas na temporada 2021.

Thales trabalhou com Allan Aal no Paraná e a presença do técnico no Guarani ajudou na escolha do jogador. Ex-zagueiro do Internacional, Thales foi para a Europa justamente após se destacar no Paraná com Allan Aaal.

Aos 27 anos, o provável reforço do Guarani tem 1,86 metro de altura e também já defendeu as cores de Vitória e Criciúma. Se o clube paulista ainda aguarda a chegada de Thales, Allan Aal será apresentado oficialmente, na tarde desta segunda-feira, pelo Guarani. Ele chega para substituir Felipe Conceição, que aceitou proposta do Cruzeiro.

Em relação ao elenco que disputou a Série B do Brasileiro, muitas mudanças vão acontecer. Assim que terminou o campeonato, os contratos de 17 jogadores chegaram ao fim.

A diretoria do Guarani ainda tenta a permanência de atletas que se destacaram na Série B, como o zagueiro Wálber e Lucas Crispim, mas não é nada fácil. Isso porque os dois estão valorizados e têm propostas de outros clubes.

Integrante do Grupo D do Campeonato Paulista, ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano, o Guarani estreia contra o Ituano, no dia 28, em Campinas.