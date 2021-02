Litoral e interior: 10 bons hotéis nos arredores de São Paulo

Maria Beatriz Vaccari

08/02/2021



O litoral e o interior paulista abrigam cenários lindos e opções de hospedagem que agradam diferentes tipos de viajantes. O Rota de Férias preparou uma seleção especial com 10 boas opções de pousadas e hotéis em São Paulo. Confira!

Litoral: pousadas e hotéis em São Paulo

Um dos hotéis mais tradicionais de São Sebastião. Além de dar acesso exclusivo a uma pequena praia semi privativa, o local fica perto da região central da cidade e da balsa para Ilhabela. A acomodação é pet friendly e também oferece pacotes de day use, que incluem toda a estrutura de lazer.

Localizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, a pousada conta com 22 apartamentos confortáveis e fica a apenas dez minutos a pé da Praia de Tabatinga. Pertinho da divisa com Ubatuba, o local também oferece fácil acesso a praias como a da Ponta Aguda e a da Figueira

A pousada oferece um ambiente tipicamente caiçara e estrutura de lazer completa para os viajantes que desajam curtir a praia de Maresias, em São Sebastião. Ela possui apartamentos de 20 metros quadrados de área e conta com um restaurante especializado em pratos à base de pescados.

Inspirado em uma casa pé na areia, o hotel oferece muito conforto, privacidade e contato com a natureza (o local é cercado pela Mata Atlântica) em Ilhabela. Ele tem 16 suítes, piscina com borda infinita, sauna, restaurante e Beach Club. Normalmente, o TW Guaimbê só aceita hóspedes adultos. Entretanto, crianças e adolescentes são bem-vindos em datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.

De frente para a praia da Enseada, no Guarujá, o hotel é uma ótima opção para quem busca luxo, conforto e privacidade. Ali, é possível desfrutar de piscinas, spa e restaurantes conceituados – destaque para o Thai, especializado em gastronomia tailandesa e de outros países do Sudeste Asiático.

Interior: pousadas e hotéis em São Paulo

Localizado em Guararema, o hotel conta com uma estrutura completa para toda a família. As opções de lazer incluem piscinas climatizadas e uma natural em desnível, com cascata artificial e toboágua infantil. Há também quadra poliesportiva, salão de jogos, dois playgrounds, mini tirolesa e sauna a vapor.

Aconchego e muito verde. Esses são alguns dos atrativos da pousada, perfeita para quem quer visitar a tranquila Cunha. Cercado pela Mata Atlântica, o local tem 10 chalés, piscina climatizada, ducha natural e trilhas pela natureza.

Com atrações temáticas da Turma de Mônica, o resort em Atibaia é uma boa pedida para famílias com crianças pequenas. Além de oferecer muitas opções de lazer, como piscinas, quadras, boliche e salas de jogos, o local tem restaurantes especializados em culinárias típicas de diferentes países.

Quem quer viajar sem ir muito longe da capital paulista pode visitar a cidade de Campinas, lar do Royal Palm Plaza. O resort abriga um complexo aquático enorme, com piscinas climatizadas, toboágua e até jacuzzi. Há também atrações temáticas para crianças e adolescentes, além de spa e outras atividades que conquistam os adultos.

Os 343 apartamentos modernos e aconchegantes acomodam muito bem quem viaja à cidade de Itu. O resort também oferece piscinas (com direito a parque aquático para as crianças), spa, quadras, campo de golf, bares e restaurantes com cardápios especiais para o público infantil.

