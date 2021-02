Economia confirma reunião entre Guedes e Lira para tratar de autonomia do BC

08/02/2021 | 12:43



O Ministério da Economia confirmou na manhã desta segunda-feira, 8, que o ministro Paulo Guedes se reunirá no começo da noite com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar da votação do projeto de autonomia do Banco Central, prevista para essa semana. O presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, também é esperado no encontro, marcado para às 18h30 no gabinete de Lira.

Guedes e Campos Neto já se encontraram na manhã desta segunda com o novo relator do projeto na Câmara, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Menos de uma semana após ter sido indicado por Lira para relatar o projeto, o deputado já apresentou um parecer prévio favorável à aprovação do texto.

A autonomia operacional do BC - com mandatos fixos de quatro anos para o presidente e os diretores da instituição - é uma das prioridades da extensa agenda econômica acertada entre Guedes e Lira.

O relatório de Costa Filho mantém os principais pontos do Projeto de Lei Complementar nº 19 aprovado em novembro do ano passado, no Senado. Entre eles, o estabelecimento de nova meta para o BC, além do combate à inflação: fomentar o pleno emprego.

No parecer, Costa Filho lembrou a crise econômica gerada pela pandemia de covid-19 e se declarou favorável à aprovação da autonomia do BC.

Segundo ele, a autonomia vai favorecer o combate à inflação no Brasil, a busca do pleno emprego, a queda de juros e adequar o País a padrões internacionais.