Após casamento com Gabriel Medina, Yasmin Brunet mostra detalhes da aliança de brilhantes

08/02/2021 | 12:10



Yasmin Brunet e Gabriel Medina começaram a mostrar alguns detalhes do casamento discreto e a dois que tiveram no Havai no final de janeiro. Depois de ambos postarem um vídeo com alguns detalhes da cerimônia e da viagem que fizeram juntos, agora foi a vez deles mostrarem a aliança da modelo.

Primeiro Gabriel postou em seus Stories a mão da amada, deixando à mostra o anel de brilhantes que ela usa. A foto foi tirada dentro do carro logo pela manhã e o surfista ainda se derreteu pela mulher com um emoji apaixonado.

Em seguida, Yasmin repostou o clique, escrevendo que ama o marido.

Lembrando que eles não haviam falado nada sobre a união até Luiza Brunet, mãe da modelo, confirmar que eles realmente haviam oficializado o relacionamento.