08/02/2021 | 11:42



O segundo paredão do BBB 21 foi formado neste domingo, 7, após uma prova bate e volta e a votação da casa. Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam a permanência no reality show da Globo. O resultado dos votos do público será divulgado na terça-feira, 9. Arcrebiano foi o participante que mais recebeu votos dos concorrentes neste domingo. Gilberto foi indicado por Arthur que é líder desta semana.