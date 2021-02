Após derrota para o Tigres, Palmeiras inicia preparação para disputa do 3º lugar

08/02/2021 | 11:05



O Palmeiras voltou aos treinos nesta segunda-feira, em Doha, no Catar, logo após a derrota por 1 a 0 para o Tigres, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe realizou um trabalho pela manhã (horário local) e iniciou a preparação para o compromisso de quinta, quando vai disputar o terceiro lugar do torneio. O adversário será o perdedor da semifinal desta segunda entre Al Ahly (Egito) e o Bayern de Munique, da Alemanha.

O elenco se reapresentou e trabalhou somente com os reservas e jogadores que entraram no segundo tempo da derrota para o time mexicano. Os atletas participaram de uma movimentação em campo reduzido, seguido por trabalho de toque de bola e encerrado com treinos de finalizações. A atividade foi comandada pelos auxiliares do técnico português Abel Ferreira.

Os titulares não foram ao gramado e fizeram apenas um trabalho na academia. Logo depois, passaram por atividades regenerativas como massagem e o uso de botas pneumáticas para relaxar os músculos. Em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda, o atacante Gabriel Veron fez movimentações no gramado sob a supervisão de profissionais da comissão técnica.

A equipe volta ao trabalho nesta terça-feira às 18h30 locais (12h30 de Brasília), já com a presença dos titulares. A equipe joga na quinta às 18 horas locais (12 horas de Brasília) e no dia seguinte retorna ao Brasil para cumprir a tabela restante do Campeonato Brasileiro. No domingo a equipe já tem jogo diante do Fortaleza, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 36.ª rodada.