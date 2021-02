15 documentários sobre crimes reais para assistir na Netflix

Marcella Blass

08/02/2021 | 10:18



Os documentários sobre história reais têm se tornado cada vez mais populares entre produtores e espectadores. Em especial, aqueles que mostram crimes e casos sem solução, despertam a curiosidade e a indignação do público e permite que eles conheçam mais profundamente vítimas e assassinos.

Se você é do time que curte entender e desvendar essas histórias, o 33Giga fez uma lista com 15 séries e documentários que abordam crimes reais com e sem solução. Clique no título para assistir.

Um garoto é brutalmente assassinado. Seus responsáveis e assistentes sociais vão a julgamento em um caso que põe em xeque o sistema de proteção de menores vulneráveis.

Entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte traçam o perfil do notório serial killer Ted Bundy.

O documentário relata a história verídica de uma família que tem a filha adolescente sequestrada duas vezes pelo vizinho aparentemente inofensivo.

Duas vezes, ele foi indiciada e absolvida da autoria de um assassinato. Este documentário traz depoimentos de pessoas próximas ao caso do mundo jurídico e midiático.

Em Israel, um pacato avô de Cleveland é acusado de ser o abominável guarda de campo de concentração nazista conhecido como “Ivan, o Terrível”.

Todos foram condenados por assassinato, mas agora alegam que suas confissões foram forçadas, involuntárias ou forjadas. Esta série documental vai em busca da verdade.

A série documental sobre crimes reais monstra alguns dos julgamentos mais dramáticos de todos os tempos e analisa como a imprensa pode ter influenciado as sentenças.

Usando materiais de filmagem em primeira mão, este documentário analisa o desaparecimento de Shanann Watts e suas filhas, além dos terríveis acontecimentos posteriores.

Piers Morgan faz entrevistas marcantes com três assassinos em série condenados e mergulha fundo nos crimes que eles cometeram, tentando esclarecer seus motivos.

O documentário traz um olhar minucioso sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, uma menininha inglesa de 3 anos que sumiu durante as férias com a família em Portugal.

Nesta série documental, um prisioneiro condenado à morte por homicídio ganha o direito à condicional depois de 30 anos. E então faz uma confissão surpreendente.

Com 16 anos, Cyntoia Brown é condenada à prisão perpétua. Mas dúvidas sobre seu passado, sua fisiologia e até a própria lei podem mudar seu veredito.

O criminologista Mark Williams-Thomas revê uma série de assassinatos misteriosos que continuam sem provas conclusivas depois de 40 anos.

Muitos ataques terroristas são impedidos no último minuto. Através de entrevistas com policiais e autoridades, conheça atentados que por pouco não se tornaram realidade.

Como o astro do futebol americano Aaron Hernandez se tornou assassino? A série busca uma resposta com entrevistas com amigos do atleta, jogadores e pessoas do meio.