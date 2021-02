5 apps para ver a Aurora Boreal a distância

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/02/2021 | 10:18



O brasileiro Marco Brotto é conhecido como o Caçador de Aurora Boreal. O apelido está relacionado às dezenas de expedições que ele já realizou aos países nórdicos, inclusive, levando turistas de todo o Brasil para conferir de pertinho o show de luzes no céu. Mas, já que as viagens estão restritas por conta da pandemia do novo coronavírus, ele resolveu fazer uma lista com cinco aplicativos que permitem aos internautas conhecer o fenômeno de forma virtual. Confira!

1. Aurora Forecast

A cada 30 minutos o aplicativo traz previsões sobre as chances de visualização da Aurora Boreal. Inclui dados sobre vento e imagens ao vivo, com cobertura das nuvens e do Sol. É gratuito e disponível para Android e iOS.

2. Centro de Previsão do Clima do governo americano

Neste site você encontra todo tipo de informação relacionada ao clima e espaço. Explicações detalhadas sobre a Aurora Boreal, com previsões a cada meia hora, além de um mapa com a probabilidade de incidência do fenômeno. Tudo isso em uma página simples de navegar.

3. Places to see the Northern Lights

O Google Earth possui a plataforma “Lugares para ver as luzes do Norte”, que permite a exploração dos locais onde acontece a Aurora Boreal e ainda traz comentários de guias locais. Para quem busca volume de informação, é a ferramenta ideal. Para conferir, clique aqui.

4. Google Maps

Para quem pensa em conhecer a Aurora Boreal finlandesa, o Google Maps permite um passeio em 360º. Durante o tour virtual é possível explorar toda a região com visualização 3D. Para conferir, acesse este link.

5. My Aurora Forecast & Alerts

Este aplicativo gratuito para Android e iOS diz a probabilidade de visualizar a Aurora Boreal e detalhes sobre os ventos solares, além de imagens do Sol em alta resolução. O app não permite a visualização do fenômeno, mas indica para quem está nos países nórdicos previsões de hora em hora e também semanais para o turista fazer a programação completa da viagem e condições meteorológicas. A ferramenta também recomenda passeios extras na região.